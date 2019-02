Polémica por el nuevo emoji que representa la menstruación

En 2017, la ONG Plan International, dedicada a luchar por los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, llevó a cabo una campaña en Facebook para elegir el emoji perfecto que representase la regla, el #PeriodEmoji.

Tras miles de propuestas recibidas, entre las que había una compresa manchada o unas trompas de falopio, el ganador ha sido una gota de sangre.

Pese a que el objetivo es que millones de niñas y mujeres puedan expresar cómo se sienten en los días del periodo y "romper con el estigma que rodea a la menstruación", según la portavoz de Plan Internaional en Reino Unido Lucy Russel, lo cierto es que la polémica no ha tardado en llegar.

Muchas son las mujeres que han aplaudido esta iniciativa ya que es "algo natural de lo que no hay que avergonzarse" pero muchas otras alegan que no es necesario este emoji, que no les representa o que el hecho de que exista no hace que deje de ser tema tabú.