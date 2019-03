Plataformas de Dependencia: "Retrasan las ayudas para que la gente vaya muriendo antes de recibirlas"

El marido de Amparo murió hace un mes sin haber recibido el 100% de las ayudas que tenía reconocidas. "Nos han pagado tres años y quedan 3.000 euros pendientes que no sé si los herederos vamos a cobrar", cuenta Amparo Sáez.

Según las plataformas de defensa de la dependencia, más de 100.000 personas han muerto desde 2012 esperando recibir la prestación. Amparo ha iniciado los trámites para reclamar a la Conselleria el dinero que le debe, aunque no tiene esperanzas. "A mí no me han dicho preséntalo y lo cobras, sólo pídelo y a ver qué pasa", comenta Amparo.

Los afectados denuncian que el presupuesto que el Gobierno destinará en 2016 a dependencia es insuficiente para atender a las casi 500.000 personas que están en lista de espera. Para ser atendidos, aseguran, necesitarían 3.000 millones de euros extra y no los 75 millones que ha puesto Montoro sobre la mesa.

Para José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la dependencia "es absolutamente insuficiente desde que Rajoy gobierna se ha recortado la ley de dependencia en 1.490 millones de euros".

Cada hora dos dependientes pierden su prestación por los recortes, según datos de los propios afectados. Por eso se niegan a calificar los presupuestos de 2016 de sociales.

"Es evidente que se va a hacer lo que se viene haciendo hasta ahora, que es retardar en dar prestaciones y servicios para que la gente vaya muriendo antes de recibirlas", sentencia José Luis Gómez Ocaña, coordinador de las Plataformas de Dependencia. Se calcula que en España hay 1.200.000 dependientes, pero sólo 750.000 están recibiendo algún tipo de ayuda.