Norte se llamaba y a parte del norte alegraba. El valle de Benasque despidió este lunes al más fiel de sus vecinos: un perro de 21 años que ha acompañado a montañeros a lo largo de toda su vida, según aseguran desde la cuenta Benasque en Twitter.

El animal, ese punto negro que aparece en las fotografías que han compartido los excursionistas en su recuerdo, ha recorrido La Renclusa y Los Llanos del Hospital de Benasque ayudando a los alpinistas que acudían al valle. De hecho, aseguran que ha sido guía para algunos montañeros que se perdían por los senderos. El estado del salud de Norte llevaba tiempo empeorando desde que el pasado invierno, cuando sufrió un ictus que le dejó prácticamente sordo y ciego, señala Heraldo. En sus últimos meses ya no podía ni andar.

"Entre sus patas suma centenares de miles y varios Anetos, pero sigue disfrutando de cada ruta como si fuera la primera. Siempre dispuesto a seguir y guiar a los nuevos alpinistas que vienen al valle de Benasque", recuerdan desde la citada cuenta. El animal fue abandonado en la zona por un grupo de turistas. El usuario de la cuenta de Benasque se lo encontró y le llamó la atención, pues no se separó de él en ningún momento.

Pero ni de él ni del resto de excursionistas, que no han dudado en recordar al animal publicando una gran variedad de vídeos, anécdotas y fotos suyas. "Hoy se ha ido Norte, el guardián de Llanos del Hospital y la Renclusa. 21 años acompañando a montañer@s a los que no conocía de nada! Se te echará de menos!", ha señalado un usuario en Twitter. "Supongo que fuimos solamente uno más entre los miles de montañeros que han visto sus ojos y que, como todos los demás, posiblemente no entenderemos jamás la montaña con la intensidad de sus sentidos. Despedir a Norte debería ser tan relevante como hacerlo del más noble de los alpinistas", ha asegurado otro en un comentario en Instagram.

A pesar de que Norte ya no estará en el Pirineo aragonés para proteger a los montañistas, ha dejado una camada para que continúen con su misión de guía, aseguran desde la citada cuenta.