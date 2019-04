'Pillada' amenazando a su conductor de Uber con acusarlo falsamente de una violación

LA JOVEN NO PARÓ DE DEDICARLE INSULTOS RACISTAS

"Voy a empezar a gritar por la ventana que me estás violando, que me violaste", gritó la joven a su conductor de Uber, que grabó con su teléfono toda la escena. La joven se enfadó porque el conductor no tenía un cargador para su iPhone y comenzó con los insultos racistas y las amenazas.