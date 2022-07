Los incendios en España están dejando estampas dramáticas. 'La Vanguardia' cuenta una vivida en la urbanización River Park de El Pont de Vilomara. Una pareja se marchó de su vivienda para ir a casa de unos amigos en Vacarisses, dejando a su perra en casa con el aire acondicionado puesto.

Al saber que las llamas estaban pasando cerca de su vivienda, salieron "disparados" para volver a su casa, a la que las autoridades no les dejaron pasar por el avance de las llamas. Tuvieron que esperar hasta la madrugada del lunes para acercarse a su casa. "No quedaba nada. Solo me consuela saber que se quedó dormida por el humo y no sufrió", afirma la mujer al medio.

No fueron los únicos. Siete vecinos perdieron a sus mascotas durante la evacuación provocada por los incendios. Durante la madrugada, los Bombers de la Generalitat han remojado las zonas afectadas por los dos incendios de Pont de Vilomara, con 49 dotaciones terrestres participando en los trabajos del primer fuego, que ya está estabilizado y, según las últimas informaciones de Agents Rurals, ha afectado a 1.743 hectáreas. En el segundo incendio han trabajado 11 dotaciones; está controlado desde las 22.46 horas de este lunes y tiene una afectación de 46 hectáreas.

En Cataluña, los Bomberos han logrado estabilizar el gran incendio del Bages. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido no bajar la guardia porque persiste el "riesgo extremo", ante lo que se han prorrogado las restricciones de acceso al medio natural.