El peligroso reto viral 'Hot Water Challenge' causa graves quemaduras en la cara de un joven de 15 años

La familia de Kyland Clark, el joven con graves heridas provocadas por agua hirviendo está alertando de los peligros del reto 'Hot Water Challenge'. El adolescente vio como su piel se desprendía cuando su amigo le tiró el agua.

Los dos jóvenes vieron por las redes este reto viral y al amigo del afectado se le ocurrió que sería buena idea tirarle agua hirviendo por la cabeza cuando este dormía.

Kyland se echó agua fría pensando que así le aliviaría, cuando vio que la piel no solo se le desprendía de la cara, sino también de la espalda y el pecho.

"La piel se me cayó del pecho y luego me miré al espejo y la piel se me desprendía y de mi cara también", dijo el adolescente al medio Fox 59. Este adolescente es la última víctima de este 'challenge', pero no la única porque es una práctica tan peligrosa que ha causado ya la muerte de una niña y quemaduras gravísimas, por lo menos, a otras dos.