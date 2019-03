Los pantanos se convierten en un buen sustituto de las playas

LOS BAÑISTAS ASEGURAN QUE ES UNA OPCIÓN ECONÓMICA

Tomar el sol, bañarse, practicar deportes naúticos y hacerlo por mucho menos dinero. Las playas fluviales son una buena alternativa para los que no salen del interior y quieren vivir un verano playero. El panorama no es distinto al de las playas costeras. Hay sombrillas, fiestas y hasta chiringuitos en pantanos y embalses de nuestro país. No hay excusa para darse un buen chapuzón.