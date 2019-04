Los padres de Rocío, la joven muerta en el hospital de Valme: "No pueden tener ascensores con 30 años funcionando las 24 horas"

PIDEN QUE SE ENCUENTRE A LOS RESPONSABLES

La familia de Rocío no encuentra consuelo. Los padres de la joven no entiende cómo su hija, que acababa de dar a luz en el hospital de Valme, pudo morir en el ascensor del centro cuando la llevaban a planta. "Lo normal es que mi hija me enterrara a mí y no yo a ella".