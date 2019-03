Padres y alumnos piden ante el Parlamento de Andalucía aire acondicionado en los colegios de Sevilla

La nueva protesta, que ha coincidido con una sesión plenaria de la Cámara andaluza, se ha celebrado después de que hace pocos días, las AMPA protagonizasen concentraciones a las puertas de distintos centros, donde padres, alumnos y personal docente se reunieron ataviados de ropa veraniega y sombrillas, en protesta por "el calor insostenible que existe en las aulas".

La protesta, marcada por la asistencia de "familias con los niños y el carácter alegre y colorido", ha servido para "sacar músculo" ante el Gobierno andaluz, toda vez que las AMPA prevén celebrar una nueva asamblea, para planificar sus nuevas acciones.

En respuesta a esta reivindicación, la consejería de Educación señalaba recientemente que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias".