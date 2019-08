Andalucía investiga otros cuatro productos para averiguar cuál es el foco de la contaminación por listeriosis. Según el Ministerio de Sanidad, estos son los productos: el chicharrón andaluz, lomo al Jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón. Todos ellos han sido distribuidos en Andalucía y Madrid, excepto el tercero, el lomo al pimentón, que lo ha sido solo en la comunidad andaluza.

. Según explicó el consejero de Sanidad Jesús Aguirre, en una entrevista en la Cadena Ser, este jueves salen los resultados.

"Se pidió hace días al ayuntamiento de Sevilla el análisis de la cadena de producción de esta empresa -Magrudis-. No es que tengamos sospechas de otros productos específicos, pero como no sabemos el foco, donde se ha contaminado esta carne mechada, no sabemos en qué punto se ha contaminado... Sabemos que se hace en horneado a temperaturas altas que destruyen las bacterias. Tiene que ser entre el terminado del horneado o el envasado. Puede ser instrumental, el propio plástico, manipulación... Como no sabemos fijo cual es el foco, por eso hemos comunicado la analítica y la paralización cautelar", ha explicado Aguirre.

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado 150 casos de infección por Listeria monocytogenes desde el inicio de la alerta activada el pasado 15 de agosto, mientras que el número de pacientes hospitalizados es de 53, de ellos 23 son mujeres embarazadas frente a los 18 de este martes.

Además, ha ordenado que se retiren todos los productos de la marca, no solo carne mechada, de manera preventiva. Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío y portavoz del gabinete técnico para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, tras la reunión este miércoles del gabinete de seguimiento para analizar la situación del brote, que ha estado presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

De este modo, Cisneros ha destacado que este martes se confirmaron 18 nuevos casos, frente a los 34 del lunes, y que desde el pasado 15 de agosto cuando se activó la alerta sanitaria han sido confirmado 150 casos, el 81,6% en Sevilla con 107 casos, once en Huelva, seis en Cádiz, cuatro en Málaga y tres en Granada, mientras que en Almería, Córdoba y Jaén no se ha detectado ningún caso.

Además, ha informado de que actualmente se encuentran tres pacientes en la UCI. En cuanto a los dos recién nacidos a los que se estaba seguimiento, se ha descartado la presencia de la bacteria en ambos, y ha señalado que no ha habido ningún otro fallecimiento tras la muerte la noche del lunes de una anciana de 90 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La distribución de personas ingresadas por provincias es la siguiente: Sevilla, 36; Huelva, siete; Cádiz, tres; Málaga, seis, Granada, uno; en el resto de provincias andaluzas no hay ingresados, según ha informado la Consejería de Salud y Familias. En este vídeo puede ver el mapa:

"Es pronto para poder sacar conclusiones, pero la impresión con los datos es que se aprecia una situación estable desde el punto de vista de nuevos casos, de 34 a 18, aunque hay que tener prudencia", ha destacado Cisneros, que ha añadido que la otra cuestión importante es que la distribución geográfica se concentra en la provincia de Sevilla. Además, ha señalado que se ha dado la orden de que se retiren todos los productos de la marca, no solo carne mechada, de manera preventiva.

Asimismo, ha pedido a la población ayuda desde el punto de vista de que no se bloqueen las urgencias y ha insistido en que "solo tienen que estar preocupados quienes hayan consumido el producto identificado como contaminado por listeria". Además, ha añadido que aquellos que lo hayan consumido, deben consultar al médico al mínimo síntoma, "sobre todos los grupos de riego, porque iniciar el tratamiento pronto es crítico para el pronóstico".

Cuestionado sobre si en la reunión de seguimiento se ha hablado de avances sobre el foco de la infección dentro de la fábrica, el portavoz del gabinete técnico ha señalado que "está en proceso de análisis" y que "en cuanto a esta información se conozca se hará pública". Pero, ha añadido que desde un punto de vista práctico, "el objetivo está en no consumir la carne contaminada".

Sobre la posibilidad de contaminación cruzada, ha dicho que la enfermedad la produce un elemento que se contamina y allí la Listeria se reproduce y alcanza cantidades que "constituyen una amenaza para la salud y producen enfermedades".

El departamento que dirige Jesús Aguirre ha recordado que a través del procedimiento habitual para alertas alimentarias a nivel nacional establecido en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) ha trasladado toda la información disponible a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Easan).

Los servicios oficiales de inspección de los distritos sanitarios dependientes de la Consejería de Salud y Familias siguen haciendo intervenciones para la retirada efectiva de todo el producto de todos los establecimientos en los que se identifica que ha habido distribución del producto.

De otro lado, la Dirección General de Salud Pública está muestreando otros productos diferentes a la carne mechada también elaborados por la empresa Magrudis, fabricante del producto 'La Mechá', y ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias de Sevilla que traslade al Ayuntamiento hispalense la necesidad de ampliar la alerta a todos estos productos.