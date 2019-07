La portavoz nacional de Ciudadanos y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que "no hay ni una sola fiesta por la libertad a la que Ciudadanos vaya a dejar de ir porque algunos les quieren ver fuera".

Arrimadas ha hecho estas declaraciones al comienzo de la manifestación del Orgullo que este año tiene dos pancartas, una primera, que portarán activistas históricos con el lema 'Mayores sin armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!. Por una Ley LTBI estatal'; y la segunda, con el epígrafe 'Ni un paso atrás', que encabezará también la marcha.

La portavoz ha dicho que es "una pena que hoy, que es un día de libertad para acabar con el sectarismo, para acabar con la intolerancia y para acabar con la discriminación algunos quieren discriminar y quieren que hoy los votantes de Ciudadanos del colectivo LGTBI no se sientan a gusto en el Orgullo".

"Nosotros no solo estamos aquí para defender la igualdad, también estamos aquí para defender a todas las personas LGTBI que han votado a Ciudadanos y que tienen el mismo derecho que cualquier otro que haya votado a cualquier otro partido de estar en su fiesta, en su capital en su Madrid, en el centro de esta gran ciudad de la libertad", ha subrayado.

Ha reconocido que le hubiera gustado que hubieran rectificado aquellos que hoy quieren hacer sentir incómodos a determinados votantes de Ciudadanos, pero ha destacado que "a nosotros no nos achanta nadie". "Nacimos en Cataluña defendiendo la libertad y vamos a seguir defendiendo la libertad allí donde sea necesario, porque no hay ni un solo rincón de España, no hay ni una sola fiesta por la libertad a la que Ciudadanos vaya a dejar de ir porque algunos les quieren ver fuera", ha remarcado.