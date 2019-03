Opositores protestan por la modificación del día del examen al ser día sagrado para tres judíos

El examen es el mismo, un acuerdo estatal de 1992 permite que si los exámenes se celebran entre la puesta de sol del viernes y la puesta de sol del sábado, podrán ser señalados en una fecha alternativa para los fieles.

La federación de la Comunidad Judía en España, celebra el cambio y no entiende la polémica y dice que es lógico, ya que para ellos “es un día sagrado y no podemos trabajar”. La Consejería asegura que garantizarán la igualdad para todos los aspirantes, pero de momento no explican cómo.

Sólo que están diseñando cómo evitar posibles filtraciones de preguntas. En Asturias un caso similar se resolvió custodiando a los aspirantes desde que termina el examen hasta la hora de su prueba al día siguiente. Desde el SATSE, el sindicato de enfermería, rechazan de plano este cambio de fecha, lo consideran injusto para el resto.

Juan Carlos Mejías, secretario de Acción sindical SATSE, cree que se “vulnera el principio de igualdad en el acceso al empleo público". Porque tendrán un día más para prepararlo y no estarán sometidos a la presión de realizar el examen junto a otros 44.000 compañeros. De eso se quejan los opositores, que denuncian que eso no es igualdad.