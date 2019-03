La ONG Prodein denuncia nuevas expulsiones polémicas en la frontera de Melilla

La ONG Prodein denuncia la presencia de militares marroquíes, armados y vestidos de uniforme, en el doble vallado de Melilla. Se pasean sin ningún problema, han pasado el perímetro fronterizo y están en suelo español. Lo más grave es que se encargan ellos mismos de las devoluciones en caliente: deteniendo a inmigrantes y trasladándolos a suelo marroquí.

Fotógrafos españoles presenciaron y grabaron las imágenes. Aseguran que los agentes españoles se mantuvieron impasibles. La Delegación de Gobierno de Melilla ha mandado un comunicado aclarando que no son expulsiones ilegales, porque no llegan a cruzar el dispositivo policial, y que la presencia de fuerzas marroquíes no es algo inusual.

La ONG Prodein denuncia que se trata de un hecho muy grave, que nunca antes se había producido. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha condenado estas devoluciones en caliente y ha asegurado que el Ministerio del Interior lo está investigando. Pero desde Interior no confirman que se haya abierto ninguna investigación.

Los inmigrantes que fueron detenidos intentando cruzar la valla fueron introducidos en un autobús. Desde aquí les llevan a Rabat donde, según denuncian las ONG, son abandonados heridos y sin dinero ni pertenencias.