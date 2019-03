El obispo de Málaga compara el matrimonio homosexual con el de un anciano y un bebé

El obispo de Málaga ha comparado el matrimonio homosexual con el de un hombre y un perro o el de un anciano con un bebé es lo que cuentan alguno de los 500 estudiantes de secundaria que acudieron a su charla. Arremetió contra la legislación española y criticó que se permita adoptar a las parejas homosexuales. La diócesis de Málaga asegura que se han manipulado sus palabras.

La Diócesis sostiene que se han manipulado las palabras del obispo

Los hechos ocurrieron en el auditorio de un colegio de la ciudad, allí alumnos con edades de los 15 a los 17 años escucharon las palabras de Jesús Catalá, obispo de Málaga.



Catalá afirmó, según explican los alumnos, que "la legislación española es la peor del mundo en lo que respecta al matrimonio, porque se habla de cónyuge uno y cónyuge dos, que bien podría ser dos hombres, un hombre y un perro, o un bebé y un anciano de 70 años".



Pero su discurso no quedó ahí. Dicen que criticó también la adopción por parte de parejas homosexuales justificando que no es lo mejor para el desarrollo psicologico de un niño. Sus palabras se extendieron rapidamente entre padres y profesores.



Sin embargo, la Diocesis de Málaga advierte en un comunicado que se han manipulado las palabras del Obispo. En el texto sostiene que "el obispo expuso pedagógicamente a los jóvenes el sentido del matrimonio cristiano. No critició negativamente la adopción por parte de parejas homosexuales (...) a la vez que reitera su profundo respeto hacia las personas con tendencia homosexual".

No obstente, los colectivos de homosexuales ya han condenado las palabras de Catalá, así lo afirma Antonio Ferre, presidente de 'Colegas' Málaga. En sus propias palabras: "basta ya de homofobia, aunque digan que no lo han dicho es tirar la piedra y esconder la mano". Además, han anunciado que denunciarán los hechos ante la Fiscalía Provincial.