Nuevos audios de los amigos de La Manada tras la detención: "Lo típico, haces guarreo y después te denuncian"

Entre risas, los amigos de La Manada bromeaban sobre su posible ingreso en prisión tras conocer la detención por la denuncia de agresión sexual: "A ese lo mandan a Guantánamo seguro, porque con lo que tiene detrás...".

Sus amigos, que aún no saben la trascendencia de lo ocurrido, hacen chistes en un chat diciendo que tendrán "que llevarles tabaco" a la cárcel, y aunque parece no sorprenderles esa actitud afirmando que es "lo típico, haces el guarreo y después te denuncian", sí acaban reprochando que hayan podido abusar sexualmente de una mujer: "El que haga eso es para matarlo de verdad, sean mis amigos o no lo sean".

Es un tono que ya hemos oído en otros audios. Así hablaban los cinco condenados de sus intenciones en los sanfermines: "Quillo, de verdad follarnos a una buena gorda entre los cinco en sanfermines sería apoteósico".

Una semana después de conocer la sentencia, el abogado de cuatro miembros de la Manada ha anunciado que pedirá en los próximos días su puesta en libertad. Asegura que están cerca de cumplir dos años en prisión provisional, lo que supone casi un tercio de la pena a la que han sido condenados.