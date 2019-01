Nueva polémica racista en Madrid: la Policía saca a empujones a una mujer negra con su hijo por "exceso de aforo" en un autobús

SOS Racismo denuncia un nuevo incidente racista en un autobús de Madrid. Una mujer se cae por las escaleras directa al suelo en un intento por resistir a los empujones de la policía local de Móstoles. Siguen tirando de ella hasta que la sacan del autobús, de madrugada. Mientras su hijo, de cuatro años, llora, la zarandean e intentan reducirla golpeándola contra el vehículo.

Quería coger el autobús en Móstoles para volver a su casa en Camarena, en Toledo. El conductor no le dejó subir, alegando que no quedaban plazas y no está permitido que vaya de pie. Pero ella había comprado su billete con antelación y se negó a bajar. "Que te bajes, que te bajes, me cogieron varios policías", explica la mujer.

El conductor decidió llamar a la Policía y, aunque su hermano trató de ayudarla, le retienen. La persona que grabó estas imágenes también fue amenazada por la Policía. "Lo que más me chocó fue cómo trataban al niño", lamenta el hermano de la mujer. Finalmente, ella consiguió refugiarse en uno de los asientos del autobús.

No es el primer incidente racista que denuncia la asociación. "¿Se hubiera producido esta misma violencia si la mujer hubiera sido una española blanca?", se pregunta Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo en Madrid. Por su parte, la víctima va a presentar una denuncia sobre lo ocurrido.