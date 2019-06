No pueden acceder a ginecología y urología y se sienten humillados: las causas por las que el 20% de las personas trans no acuden al médico

Algunos pacientes de urología y ginecología denuncian que no reciben el mismo trato que el resto. "Me dicen que no puedo acceder a ginecología porque no soy una mujer, el sistema informático que utilizan te deniega la cita", explica Rubén Castro, persona trans.

Este joven pertenece a ese 50% de personas trans que anula sus citas médicas para evitar sentirse discriminado. "Me han tratado con un nombre que no es el mío y cuando traté de explicarlo me dijeron que lo ponía con un asterisco pero que no aseguraba nada", apunta Rubén.

Precisamente, ese es el motivo por el que 2 de cada 10 personas trans no acuden al médico, según el último informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) en colaboración con Médicos del Mundo.

"Siempre ponen como excusa que no estoy reconocida legalmente como Victoria", explica Arely Victoria Gómez, mujer transexual.

El 75 % de los encuestados consideran que falta formación y sensibilidad entre el personal sanitario, y 3 de cada 10 ya no van al médico por miedo a ser humillados. "Cuando llaman a Víctor y se levanta Victoria empiezan los cuchicheos y escuchas como el resto de pacientes hablan de ti", añade Arely Victoria.

Por ello, desde FELGTB han lanzado una "campaña de sensibilización dirigida especialmente a personal sanitario, aunque se trate de una campaña genérica", señala Loren González, secretario de Organización de esta asociación.

Se trata de una guía para dar a conocer la realidad del colectivo trans con el objetivo de evitar discriminaciones en este ámbito. Y para ello es imprescindible, dicen, revisar la legislación vigente y una ley estatal de igualdad LGTBI.