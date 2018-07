El mundo en blanco, negro y gris, así lo ven las personas con acromatopsia

UNA DE CADA 33.000 PERSONAS LA SUFREN

¿Se imaginan ver el mundo en blanco, negro y gris? Así lo ven una de cada 33.000 personas. Sufren acromatopsia, una rara variante el daltonismo para la que de momento no existe cura, pero que no impide a las personas que la padecen dedicarse a actividades de tanto color como el arte. Además, las gafas son un filtro de luz esencial para que los menores como Alicia no se queden ciegos.