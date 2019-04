Multan con 600 euros al bombero que se negó a participar en un desahucio en A Coruña

LAMENTA QUE SE USE PARA ESTO A LOS BOMBEROS

Roberto Rivas deberá abonar esta cantidad como sanción por alteración del orden público. Ha dicho que no va a recurrir porque no cree en el proceso, pero ha vuelto a defender que los bomberos no están para echar a la gente de sus casas. "Yo soy culpable de no participar en un desahucio, el juez que quiera o el organismo cometente que lo valore, que lo sancione, que yo aceptaré esta sanción pero soy totalmente inocente de incitar a nadie y mucho menos a la violencia", ha declarado.