Lynne Price, una mujer de Gales del Sur de 55 años, nunca olvidará la sorpresa que recibió minutos después de que le comunicaran que había superado un cáncer de mama. Tan solo 10 minutos después de que le comunicaran la noticia descubrió que había ganado 1,2 millones de euros en la lotería.

La mujer acababa de comenzar a digerir los resultados del último examen médico que revelaba que había superado la enfermedad, cuando su marido, David, llegó a casa explicando que habían ganado el millonario premio.

"No puedo reproducir lo que dije, es demasiado grosero, pero estaba en estado de shock total. Estaba temblando y totalmente perdido por las palabras, lo que nunca sucede", explicó Lynne en declaraciones a 'The Sun'.

Su marido aseguró que la noticia de la lotería fue una enorme alegría, pero nada comparable a escuchar el diagnóstico de su mujer: "Fui a casa para contárselo a Lynne pero ella tenía una gran noticia. La carta que dice que superó la enfermedad vale más que un millón para mí".

"Fui y me di un baño de dos horas y simplemente me quedé allí tratando de asimilarlo todo. Hemos estado jugando a la lotería desde que comenzó, pagas dinero pero realmente no esperas ganar un millón", aseguró David.

Lynne fue diagnosticada de cáncer en 2015 y se sometió a un tratamiento que se alargó hasta este año. Ahora la pareja, que tiene tres hijos y un nieto, planea un viaje para celebrar las buenas noticias. Entre los destinos que rondan su mente está China y el monte Everest.