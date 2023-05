Amy Jardon, una mujer de Iowa, Estados Unidos, descubrió que tenía cáncer tras acudir al médico porque sentía un fuerte picor entre los dedos de los pies.

La mujer ha desvelado al medio 'Today' que cuando comenzó a rascarse para aliviar el picor descubrió que tenía una pequeña mancha en la zona, aunque al principio le restó importancia. "Tenía una cita la semana siguiente con mi médico de cabecera para otra cosa. Hablé con ella sobre esto y me dijo que no me preocupase", ha desvelado al citado medio.

Sin embargo, para descartar cualquier problema, el médico le pidió que regresase para hacerse una biopsia. "Recibí una llamada telefónica de la enfermera para decirme que tenía un melanoma", ha explicado.

En concreto, le comunicaron que padecía un melanoma acral, un tipo de cáncer de piel que suele desarrollarse en manos, pies y uñas. "Estaba impactada", ha reconocido, confesando que su madre había muerto meses antes de cáncer.

Pese a todo, gracias a que se lo diagnosticaron a tiempo, Amy pudo someterse a una cirugía y extirpar la lesión y el tejido que lo rodeaba. Ahora, debe someterse a pruebas periódicas para prevenir.

Lo cierto es que este duro episodio ha marcado a Amy, que ahora se dedica a crear conciencia sobre la lucha contra el cáncer y la importancia de la detección precoz.