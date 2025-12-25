Mueren un niño de 12 años y su padre por una posible intoxicación de monóxido de carbono en Baltanás (Palencia)

El contexto Poco antes de las diez de la mañana se ha recibido el aviso. Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias se han desplazado hasta el lugar, donde han confirmado la muerte del niño y evacuado en estado inconsciente al adulto.

Un trágico incidente en Baltanás, Palencia, ha dejado dos fallecidos: un niño de 12 años y su padre de 33, presuntamente debido a una intoxicación por monóxido de carbono. El suceso también ha afectado a una mujer de 21 años y a una niña de dos, pertenecientes a la misma familia. El aviso de emergencia se recibió antes de las diez de la mañana, solicitando ayuda para los inconscientes. La Guardia Civil, Bomberos y Emergencias Sanitarias se desplazaron al lugar. El menor murió en el lugar, y el padre falleció en el hospital. La investigación busca confirmar la causa del incidente.

Un niño de 12 años, y su padre, de 33, han fallecido este jueves en el municipio palentino de Baltanás. Las primeras hipótesis apuntan hacia una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que también ha afectado a una mujer de 21 años y a una niña de dos, todos de la misma familia. El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha informado inicialmente de la muerte del menor, mientras que al padre se le evacuó inconsciente al Hospital de Palencia, donde acabó falleciendo.

El aviso se ha recibido poco antes de las diez de la mañana, cuando se ha solicitado asistencia para un adulto y un menor que se encontraban inconscientes en una vivienda de la calle Virgen de Baltanás, mientras que otras dos personas, una mujer de 21 años y una niña de dos, presentaban dolor de cabeza, según ha comunicado el 112.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de Baltanás, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Finalmente, el menor de 12 años ha fallecido, el hombre de 33 ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Río Carrión de Palencia, pero también ha fallecido, y la mujer y la niña de dos años han sido evacuadas en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso y confirmar si se ha debido a una intoxicación por monóxido de carbono procedente del sistema de calefacción del inmueble.

