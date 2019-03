Mueren dos hermanos cuando practicaban surf en la playa de Zarautz en Guipúzcoa

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, al parecer los dos surfistas han tenido problemas mientras estaban en el agua y cuando otros practicantes de este deporte se han percatado de que necesitaban ayuda les han llevado hasta la orilla de la playa.

Al lugar se han trasladado dos ambulancias cuyos sanitarios han tratado de reanimarles, a pesar de lo cual ambos hombres han fallecido. Los responsables de una escuela de surf de Zarautz han explicado que dos monitores de ese centro han sido quienes han ayudado a los dos hombres al darse cuenta de que estaban heridos y no podían salir del agua.

"Había olas muy grandes, esos chavales no eran surfistas conocidos en Zarautz y parecía que no tenían nivel" suficiente para hacer frente a las olas que han azotado la costa guipuzcoana, han señalado. El alcalde de Zarautz, Juan Luis Illarramendi, se ha desplazado al lugar de los hechos y ha precisado que los fallecidos eran dos hombres de unos cuarenta años, que no eran vecinos de la localidad.

Illarramendi ha dicho que vistas las condiciones en las que se encontraba el mar parece que ambos lo estaban pasando mal y que uno ha intentado ayudar al otro sin conseguirlo. El pronóstico del estado de la mar en la costa guipuzcoana era de marejada, ocasionalmente con fuerte marejada, por lo que estaba previsto que hubiera mar de fondo del noroeste con olas de hasta dos metros.