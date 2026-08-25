Detenida en Nigeria una bisabuela de 101 años por venta ilegal de cannabis

La mujer fue arrestada el pasado 15 de agosto en la ciudad de Ilisan por la venta de "sobrecitos" de skunk, una variedad de cannabis. Su hija también ha sido detenida.

Una bisabuela de 101 años ha sido detenida en el suroeste de Nigeria por vender ilegalmente cannabis en pequeños sobres, según informó la Agencia Nacional Antidrogas nigeriana (NDLEA).

La mujer, identificada como Esther Ogunmabo, fue arrestada el pasado 15 de agosto en Ilisan, en el estado de Ogun, con "sobrecitos al por menor de skunk, una variedad de cannabis, con un peso de 90 gramos, que ella afirma que vende a vecinos y lugareños", explicó la agencia en comunicado.

La centenaria señora dijo a los agentes que recurrió al "comercio ilícito de drogas" después de que su tienda de provisiones quedara destruida por un incendio, precisó la NDLEA.

Una de sus hijas, residente en la ciudad de Lagos, organizaba "cada cuatro días" el suministro de la sustancia, que Ogunmabo vendía después en pequeñas cantidades, añadió la agencia en la nota, recogida por medios locales este lunes.

El presidente y director ejecutivo de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, ordenó que la longeva sospechosa quedara en libertad bajo fianza y recibiera asesoramiento psicológico "debido a su avanzada edad", mientras que su hija también fue arrestada. La detención de Ogunmabo forma parte de varias operaciones anunciadas por la agencia antidrogas en fronteras terrestres y marítimas de Nigeria.

En el estado de Akwa Ibom, la NDLEA interceptó el pasado 21 de agosto una embarcación de madera en alta mar que transportaba "drogas ilícitas" hacia asentamientos pesqueros de Camerún. Tres sospechosos fueron detenidos a bordo del barco, en el que los agentes recuperaron 42,62 kilos de narcóticos, entre ellos skunk y 20 gramos de cocaína "ocultos ingeniosamente dentro de un gran envoltorio de fufu de yuca comestible", según la NDLEA.

La agencia también anunció su "primera incautación" de drogas ilícitas enviadas desde Tailandia, tras interceptar dos contenedores de marihuana en los puertos de Apapa y Lekki, en Lagos. Según la NDLEA, ese hallazgo "subraya la aparición de una nueva ruta de tráfico explotada por sindicatos de la droga para introducir cannabis sintético en el país".

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