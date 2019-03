Las miguelianas están recluidas en una casa de San Lorenzo del Escorial

Según los vecinos, las mismas que hace unos meses visitaban esta localidad madrileña vestidas con los hábitos de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, salen en San Lorenzo de El Escorial para ir a misa cada mañana.



Cuando el obispado apartó a Miguel Rosendo, se marcharon con él a Madrid. En San Lorenzo del Escorial habría puesto en marcha una nueva fundación, San Miguel de las Almas Serviam.



Según ha podido saber la Sexta Noticias, el pasado 2 de septiembre dos de ellas saltaron esta valla y se presentaron ante la policía local. Estaban muy intranquilas y, aunque no hubo denuncia, pidieron ayuda para contactar con su familia.



Dijeron que no estaban allí contra su voluntad pero que no podían decir que se marchaban. Una presión, que según la Voz de Galicia era también constante dentro de la Orden cuando Rosendo aún estaba al mando.



Las llamadas telefónicas estaban tan controladas que, algunos fieles solo podían hablar por telefóno apenas 20 minutos cada 4 meses.



Estos testimonios estarían recogidos en el informe que un detective privado elaboró a petición de un padre, que salió de la Orden y al que no le permitían ver a sus hijas aún dentro.



A raíz de ese informe, la Guardia Civil inició una investigación y su atestado ya está en manos de un juez gallego que ha abierto diligencias. No confirman si se investiga la Orden o solo a Miguel Rosendo, pero sí que la investigación se centra en un casa de Oia, en Pontevedra, donde también, según habrían denunciado al menos 2 mujeres, habrían tenido lugar prácticas sexuales.