Mentir, vestirse al gusto de un novio o meterse con alguien: los polémicos consejos de un libro para niñas en el colegio

'75 consejos para sobrevivir en el colegio', así se titula un polémico manual de supervivencia para alumnas de entre 9 y 12 años. Uno de ellos incita a salir con alguien. "Con quien sea", indica el libro.

Otros también 'sirven' para gestionar a las enemigas o a los padres, de quienes se recomienda escuchar conversaciones a escondidas. "Escucha lo que hablan tus padres cuando creen que no escuchas", reza uno de los textos. Pero, sobre todo, muchos consejos sobre tener novio, con sus ventajas e inconvenientes.

"No puedes fijarte en otros chicos delante de él porque se pone celoso. No puedes vestir mal por si acaso no le gustas", se puede leer. Son consejos, según la Editorial Alfaguara, dados por Sara, una niña ficticia creada por la autora infantil María Frisa y que ya ha recogido más de 17.000 peticiones para su retirada de las librerías.

Consideran que la publicación transmite valores machistas, que incita a la violencia y al bullying. "Siempre tiene que haber alguien con quien meterse. Mejor que ese alguien no seas tú. Sí, es una pena que tenga que ser tu mejor amiga, pero... ¿prefieres que se metan contigo?

También, la consejera de Familia e Igualdad de Murcia ha pedido al Instituto de la Mujer y al Ministerio de Servicios Sociales la retirada del libro. "Hemos detectado que esta obra tiene sugerencias machistas y que incitan al acoso escolar, por lo que consideramos que su lectura puede resultar muy dañina para los menores", advierte Violante Tomás, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia.

La autora ha denunciado en Facebook que recibe insultos por la publicación. Por su parte, Alfaguara prefiere no pronunciarse de momento.