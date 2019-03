Médicos y trabajadores sanitarios de Canarias, en huelga para exigir más medios

La tónica desde hace meses en dos hospitales públicos de Canarias es la de los pasillos repletos. Carmen tiene a su madre con una trombosis cerebral ubicada en un cuarto de psiquiatría y explica a un equipo de laSexta Noticias que su madre lleva ocho días y no le han dado una cama.



A Francisco, enfermo del corazón, le han estado lavando en el mismo pasillo. Dicen los pacientes que ven morir a otros al lado y los médicos también creen que esta no es manera de trabajar. La doctora Sonja, médico del hospital Insular de Las Palmas, denuncia que "esta no es manera de trabajar" y que se están incumpliendo "preceptos mínimos que se deben dar a los pacientes".



Piden soluciones en las puertas del Hospital Insular, por ello inician una huelga, con servicios mínimos, de momento, por un protocolo de urgencias que todavía no existe. Según los sindicatos, el problema es que no se han abierto los centros de urgencia hospitalarios en los centros del norte y del sur. Estos solo disponen de urgencias ambulatorias y acaban derivando a entremos, a los dos centros públicos de referencia provocando un auténtico colapso.



La Consejería cree que es un problema puntual y remite a la gerencia de uno de los hospitales. Mientras, los trabajadores sanitarios sostienen que no van a parar hasta ver soluciones.