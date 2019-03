Máxima alerta en el norte por olas que podrían alcanzar los diez metros de altura

Gran espectáculo el de las olas en Muxía. El cantábrico ruge con toda su fuerza por cuarta vez en el último mes. Acostumbrados están los gallegos pero no los turistas aunque están encantados de ver este temporal que no paran de hacer foto, eso si antes no les lleva el viento.

Olas espectaculares de hasta ocho metros que llegarán al País Vasco en lo que algunos dicen que puede ser el peor temporal de los últimos años. Máximo nivel de alerta para muchos.

Mientras la noche ha estado pasada por agua y la mañana ha despertado con paraguas, botas y complementos de abrigo porque llega además la nieve. La cota puede bajar hasta los 400 metros.

Noche pasada por agua también en Barcelona. El día ha amanecido con nubes pero con temperaturas agradables para hacer planes.

En Sevilla la montaña rusa térmica de los últimos días les está volviendo locos. Que si ahora frío, que si ahora calor. Ya no saben qué ponerse para salir de casa y claro, a veces, no se acierta.

Abríguense porque la próxima madrugada será muy fría con temperaturas bajo cero en la mayor parte del país.