El brote de paperas "ha sorprendido", afirma un hombre. Ya son más de 50 afectados en la provincia de Segovia, según la Junta de Castilla y León. "Mi hija empezó con dolor de mandíbula y ahora está fatal", cuenta un vecino.

Turégano, en Segovia, es el pueblo más afectado. "Si hay que hacer cuarentena, nos quedamos todos en casa", dice un hombre. Dos tercios de los pacientes diagnosticados son hombres y la media de los enfermos es de 24 años de edad.

El brote no ha sido causa, de momento, de cierre de colegios e institutos. "No pensaba mandar a mis hijos al cole porque hay paperas, pero me han dicho que estaba todo tranquilo", cuenta un padre.

El miedo y el desconocimiento ha hecho que gente con síntomas se acerque hasta Ugencias de Turégano, pero nadie ha sido hospitalizado. El virus se trasmite entre personas por vía respiratoria a través de las gotas de la saliva que se producen al hablar o por contacto directo con alguien que está infectado.

Las fiestas del pueblo han terminado y las calles han quedado medio vacías, ya que un enfermo de paperas puede contagiar el virus desde siete días antes de la aparición de los síntomas y hasta nueve días después. Por este motivo, se ha pedido extremar la precaución.