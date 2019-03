Más de 12.000 marineros españoles reclaman a Noruega su derecho a una pensión

EL PAÍS ARGUMENTA QUE AL TRABAJAR EN EL MAR NO ESTÁN CONSIDERADOS RESIDENTES

Más de 12.000 marineros españoles luchan por llevar a Noruega ante el Tribunal de Estrasburgo por no querer pagarles sus pensiones y es que, trabajaron para la marina mercante noruega desde 1960 a 1994 pero el Gobierno del país argumenta que, al trabajar en barcos y no estar físicamente en tierra, no están reconocidos como residentes. Pagaron durante décadas sus impuestos pero ahora no tienen derecho a pensión.