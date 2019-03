Marido de la contagiada por ébola: "Teresa se medía la temperatura varias veces al día y luego le llamaban para preguntarle"

JAVIER CUENTA COMO ERA EL PROTOCOLO DE SU ESPOSA

Javier, marido de la auxiliar de enfermería contagiada por ébola, ha contado en 'Más Vale Tarde' cómo están pasando las últimas horas él y su mujer. Cuenta que está aislado y se encuentra bien, aunque no puede ver a su mujer: "Contacto con ella no he tenido ninguno, lo que me van contando los médicos que entran en mi habitación. Me cuentan que le han puesto unas plaquetas de una paciente que tuvo ébola y se recuperó, ahí andamos". Javier explica que el protocolo de seguimiento sitúa la alarma en los 38 grados de fiebre y que es la propia afectada quien debe autocontrolarse.