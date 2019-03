Una madre pasa varias horas con el bebé de otra pareja por un error del hospital

El hospital tomará medidas para que no ser repite un caso el de Marta. Tras el parto le entregaron un bebe que no era el suyo. "Me lo puse al pecho y a disfrutar de mi hija, aunque no se parecía al que me habían enseñado al nacer pero viendo a ver a quien se parecía, pero disfrutándola", explica la madre Marta Montes

La pequeña Naia fue confundida, según fuentes medicas, en la zona de lavado del quirófano, que era compartida con el quirófano de al lado, donde acababa de nacer otro bebé. "Al principio todo el mundo que sí, se parece a tí porque es morena pero es que no se parecía en nada. Era otro niño totalmente diferente", relata Marta.

Fue la abuela de Naia, la que tras las fotos y después de que Marta le diera pecho como seguía sospechando decidió abrir el pañal y entonces se dio cuenta de que su nieta era un niño. "Empecé a mirarlo, a mirarlo a mirarlo y cuando me lo dio para meterlo en la cuna le abrí el pañal para comprobarlo porque no podía más", asegura la abuela, Rosa Pérez. Y poco después se produjo el reencuentro: "Qué momentazo cuando entran porque ademñas fue entrar por la puerta verle la cara y decir esta si es mi hija".

El hospital ha anunciado "medidas correctoras". Los trabajadores no entienden donde está el error: "Estamos esperando al proceso de investigación el análisis del incidente, estamos preocupados e interesados".

Sanidad insiste en que todo fue un error humano y que por eso los protocolos y las seis etiquetas identificativas que se colocan a cada bebé no fueron eficaces.