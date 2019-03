La madre de Cristina Arce: “Hay cinco chicas muertas y nadie ha pisado la cárcel"

Un año después de la tragedia del Madrid Arena toca hacer balance. "Me da la impresión de que no ha pasado el tiempo. Es muy duro. Sigue habiendo cinco personas muertas y ningún responsable", ha explicado Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce. "Nadie ha pisado la cárcel. En mi opinión, no se ha pagado por lo que se ha hecho", ha remarcado.

En el Ayuntamiento de Madrid, el 'caso Madrid Arena' ha costado tres dimisiones y varios cargos cesados. Además de un pabellón que no cumplía los requisitos de seguridad, las partes denuncian el exceso de aforo como una de las causas principales de la avalancha mortal.

Las familias de la víctimas señalan al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, como el principal responsable de la tragedia. "El principal responsable es Flores por el exceso de aforo, pero hubo muchas imprudencias más", explica Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban. Un cúmulo de negligencias que acabaron con la vida de cinco chicas.