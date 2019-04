Los trabajadores de Opel España se manifiestan por un convenio colectivo "más justo"

"Nos están quitando ya no el sueldo, más que tiempos de pausas, ya no se puede consentir esto", "Toda la juventud como los mayores, tanto la gente que entre, que se quede con su salario digno y que podamos trabajar en condiciones", "Y Tabares no ha venido aquí a darnos trabajo, ¡ha venido a quitárnoslo! y no nos vamos a dejar", claman algunos de los trabajadores.