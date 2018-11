Los trabajadores de Alcoa vuelven a concentrarse frente a la sede de A Coruña para pedir que la planta de aluminio no cierre

Unos 300 vecinos y trabajadores de la planta de Alcoa en A Coruña han reclamado frente a la Torre de Hércules la intervención de la multinacional estadounidense por parte del Gobierno para evitar el cierre de sus fábricas de aluminio en la ciudad gallega y en Avilés (Asturias).

"El Gobierno debe aplicar cuanto antes el artículo 128.2 de la Constitución Española e intervenir las fábricas antes de que sea demasiado tarde", ha asegurado el presidente del Comité de Empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.

A pesar de que este artículo nunca se ha aplicado, Corbacho ha apuntado que "hasta ahora nunca se habían dado las condiciones; esto es, que se trate de una empresa estratégica para el Estado y que su intervención responda al bien nacional".

"En el caso de Alcoa esta intervención estaría más que justificado porque hay un monopolio, es el único productor de aluminio primario de España, tiene las únicas tres plantas del Estado: la de A Coruña, la de Avilés y la de San Cibrao (Lugo)", ha precisado el presidente del comité de empresa.

Los trabajadores han protestado contra el cierre de las plantas de Alcoa colocando en la rampa de acceso a la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, una pancarta con el lema "Alcoa peche non" (Alcoa cierre no) y entonando lemas como "Alcoa cierre no, energía solución".

Esta concentración se produce unos días después de la reunión en Madrid sobre el futuro de Alcoa que contó con la participación de las ministras de Industria, Reyes Maroto y Transición Energética, Teresa Ribera, los presidentes de la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández y representantes municipales.

"Celebramos que las administraciones apuesten por una unidad de acción en algo tan importante como reclamar que se retire el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para, a partir de ahí ponerse a trabajar", ha señalado Corbacho.

En este sentido, el representante de los trabajadores ha recordado que la empresa "debe retirar el ERE quiera o no, ya que, de no hacerlo, estaría vulnerando gravemente la legislación vigente".

Los trabajadores sostienen que el ERE planteado por Alcoa, que afectaría a cerca de 700 empleados, es ilegal, ya que la multinacional estadounidense habría tomado la decisión de cerrar las plantas antes de llevar a cabo el proceso de información y consultas con la plantilla.

"El Gobierno debe declarar nulo el ERE y puede hacerlo ya, tiene la sartén por el mango y no tiene que legislar ni decretar nada nuevo", ha propuesto Corbacho, que ha incidido especialmente en la necesidad de actuar antes de que concluyan los veinte días que le restan al proceso de negociación.

A pesar de "entender" que las instituciones sigan intentando dialogar con la Alcoa, el representante de los trabajadores ha pedido que actúen "con celeridad y contundencia" si la multinacional se sigue negando a retirar el ERE, como ha sostenido hasta ahora.

"Estamos al límite, pero hasta ahora hemos sido bastante dialogantes y siempre hemos tendido nuestra mano, pero la empresa debe saber que vamos a seguir defiendo lo nuestro y luchando por ello", ha recordado Corbacho.

Los trabajadores consideran que están "en el camino" para ver cumplidas sus reivindicaciones y están "esperando que se tome alguna decisión o se mueva algo más".

Alcoa anunció el pasado 17 de octubre que había tomado la decisión de cerrar sus plantas en A Coruña y Avilés, en las que trabajan 686 personas, debido a su "escasa rentabilidad" ante los altos costes eléctricos que debe asumir para sostener la producción.