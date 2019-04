Los vehículos diesel, en el punto de mira: podrían causar 5.000 muertes anuales en Europa por contaminación atmosférica

Diésel sí o diésel no, los expertos coinciden: diésel sí, pero solo en vehículos modernos. "El problema no es en sí del diésel, sino de los viejos diésel que son esos coches que tienen 10-15 años de antigüedad, que son realmente contaminantes", afirma Adolfo Randulfe, director de comunicación de 'Anfac'. "No tiene nada que ver un coche de hace diez años diésel con uno actual, los consumos y la contaminación se ha reducido drásticamente", comenta David Navarro, jefe de digital de la revista 'Car'.

Aunque el diésel es un combustible fósil que contamina nuestras ciudades, se seguirán vendiendo estos vehículos, pero la clave está en retirar los viejos modelos que no cumplen con la última normativa sobre emisiones, la EURO 6. "Que ha propiciado que los motores diésel, sobre todo, sean muchísimo más limpios que un motor de gasolina del año 2002, por ejemplo", asegura Gabriel Jiménez, director editorial de la revista 'Autobild'.

La norma EURO 6 que cumplen los diésel que se venden hace tres años, ha supuesto una reducción drástica de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas con respecto a la primera norma, la EURO 1. El sector pide más ayudas para renovar el parque automovilístico español que tiene una media de 12 años de antigüedad. "Se han estado haciendo planes de estímulo para renovar el parque automovilístico y ha estado muy bien, pero no ha sido suficiente", comenta Gabriel Jiménez.

Dentro de los diésel, las viejas furgonetas y camiones son las más contaminantes, pero no se controlan tanto como los coches particulares. "Furgonetas que, además están circulando por toda la ciudad, paran, arrancan, y cuelven a parar", afirma Gabriel. "Y hay que retirar, en ese caso, todas las viejas furgonetas que cubren más kilómetros de media que un vehículo de un particular", afirma Adolfo.

Si usted se ha comprado un coche nuevo, tranquilo: "Tienes un coche que va a poder circular por la mayoría de las ciudades sin dar problemas durante cinco o incluso diez años", asegura David Navarro. Pero si conduce un viejo diésel mejor vaya pensando en cambiarlo.