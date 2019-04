Montado en el coche de su abogado, con rostro serio, el yerno de la viuda de la CAM ya está en libertad provisional. No ha querido hacer declaraciones pero su abogado reconocía que le ha visto muy tenso: "Él está con los nervios a flor de piel"

Tras 38 días en la cárcel, el juez le ha impuesto una fianza de 150.000 euros que depositaba su abogado. Ante los medios, el letrado ha dicho que "se abre una posibilidad de defensa enorme con él en la calle, que es donde debería estar. Ahora vamos a trabajar para lo que realmente hay aquí".

A pesar de los indicios, el auto del juez deja claro las razones de su decisión: "El avance en la instrucción si no ha visto desvirtuar los indicios, tampoco ha aportado apenas nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación".

No obstante, sigue en calidad de investigado, el único en el caso. Por eso Miguel deberá comparecer semanalmente en el juzgado y no podrá salir de España. Además se le prohíbe el acceso a su propia empresa para evitar que los testigos no se sientan presionados.

A pesar de que no hay una prueba sólida que demuestre que mató a su suegra, María del Carmen Martínez. Hay hasta 23 indicios contra él. "Mantiene que hace un recorrido que no puede hacer en el tiempo que la Policía ha determinado que lo hace, su comportamiento no deja de ser errático. Se para delante de la casa, se pone a hablar por teléfono...", explica Manuel Marlasca, jefe de investigación de laSexta.

Además el magistrado cree que puede haber un móvil económico, que tenía acceso a la víctima y lo más importante: sabía manejar armas de fuego a la perfección. Ahora tendrá que preparar su defensa. Esta vez, fuera de prisión.