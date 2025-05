Liberadas 23 personas que estaban siendo explotadas laboralmente en varios centros de manicura

Hasta 23 personas han sido liberadas de los lazos de una organización criminal que ya ha sido desmantelada por la Policía Nacional. Dedicada, presuntamente, a la trata de personas y a su explotación laboral, encerraban a sus víctimas en locales de manicura donde trabajaban como esclavos. Como consecuencia de la presión a la que eran sometidas, una de las víctimas trató de suicidarse.

Según la Policía Nacional, esta organización de explotación laboral y trata tenía amplios tentáculos, pues habían conseguido asentarse en varias comunidades, con locales en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, ​​Sevilla y Vizcaya.

La mayoría de las víctimas liberadas son de nacionalidad vietnamita. Los detenidos tenían contactos en Vietnam, donde captaban a sus víctimas prometiéndoles una mejor vida en España. De hecho, les trasladaban hasta nuestro país con una tarjeta de permiso de residencia y de trabajo fraudulenta. Según los agentes, conseguían esta documentación falsa vía Hungría, por lo que hablamos de una red casi internacional.

Cuando llegaban a España, las víctimas que habían confiado en una oportunidad de trabajo y en un mejor futuro, se encontraban con trabajos forzosos, en jornadas laborales de más de 10 horas y sin ningún día de descanso. De lunes a domingo. Sin olvidar que, estas 23 personas no llegaron a recibir nunca un salario. No tenían derecho a una nómina hasta que no saldaran la supuesta deuda que habían contraído con la red criminal que, según sus cálculos de esclavistas, era de hasta 20.000 euros por persona.

Es sí, se les volvía a enganchar con la ilusión de tener una vivienda en España. Aunque realmente era una medida más "para tenerlas controladas en todo momento". Incluso, llegaron a matricular a los trabajadores explotados en centros de idiomas. Al constar como estudiantes, pretendían facilitar y agilizar la solicitud del permiso de estancia por estudios. La realidad es que estás personas de origen vietnamita nunca llegaron a pisar ni una sola aula de estos centros de estudio.

En cuanto a los acusados por formar parte de este grupo u organización criminal, se han detenido a un total de 14 sospechosos y se ha decretado el cierre de los locales de manicura. Concretamente, cinco en Sevilla, cuatro en Palma de Mallorca, otros cuatro en Benidorm y una persona más ha sido detenido en Bilbao. Ya se ha decretado el ingreso en prisión provisional de una de ellas. Entre los arrestados hay nueve personas de nacionalidad vietnamita, tres de nacionalidad española y una persona de nacionalidad estadounidense.

Además, tras esta intervención, los agentes de la Policía Nacional han intervenido 79.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, joyas valoradas en 8.500 euros, abundante documentación probatoria y se han bloqueado 291.000 euros en cuentas bancarias.