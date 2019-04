laSexta habla con el líder de Hillsong, la iglesia de los 'hipsters' a la que muchos expertos acusan de secta

Esta iglesia nació en Australia, y allí se formó este chico junto a su mujer, con el objetivo de salvar a España, según dice, de su oscuridad espiritual. La iglesia Hillsong mueve a miles de personas. Están presentes hasta en Israel. Y lo consiguen, como otras religiones, a través de una serie de mandamientos. Les encanta la estética y la moda. "Parecemos modernos... bueno, parecemos del siglo XXI", se limita a decir.

Pero también son muy conservadores. Por ejemplo, no ven como buenos ojos a los homosexuales. Dos directores de su coro en Nueva York fueron destituidos tras confirmar que eran gays. "No estoy diciendo que la gente que no viva conforme a lo que yo creo sea no normal, todo el mundo es normal", ha confesado.

También se codean con la flor y nata de la sociedad. Cantantes como Justin Bieber, que buscan refugio espiritual, y que no dudan en actuar en sus eventos, como Selena Gómez, e incluso deciden acudir a sus masivos bautizos. Por Hillsong Barcelona ya han pasado futbolistas como Dani Alves o Adriano. Adoran la música, muy importante en sus reuniones. De hecho, venden miles de discos de música cristiana. "Si coges la Biblia, ves que está llena de instrumentos, canciones, bailes...", explica Mejías.

Y, por último, dicen que son la respuesta a todos los problemas. José Miguel Cuevas, psicólogo y experto en sectas, cree que es "sospechoso que quieran solucionar la oscuridad espiritual en España". No es el primer experto que ve cosas sospechosas en esta iglesia. Ellos, mientras tanto, siguen sumando adeptos.