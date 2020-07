Las intensas tormentas de las últimas horas no han sido originadas por una depresión aislada en niveles altos, más conocida como DANA.

Para entender por qué, debemos tener en cuenta que el Sol calienta directamente las zonas tropicales, donde se sitúa, por tanto, todo el aire cálido. Así, cuanto más lejos de allí nos alejemos de ellas y nos aproximemos al Polo Norte, encontraremos las masas de aire frío.

Normalmente, el aire frío circula en zonas más al norte, pero ocasionalmente se ondula y se aproxima hacia la Península, lo que nos deja lluvia, nieve, etc. Sin embargo, a veces ese aire frío termina aislándose, dejando una pequeña bolsa de aire frío sobre nosotros.

Cuando eso ocurre y una masa de aire frío se aísla del aire frío más al norte, es cuando tenemos lo que se conoce como una DANA. Ese aislamiento de aire frío del norte es un requisito imprescindible para que tengamos una DANA.

¿Por qué, entonces, no es una DANA lo que hemos tenido este martes por la noche? Si observamos la imagen de satélite -puedes verla en el vídeo que acompaña estas líneas-, las líneas que nos muestran las masas de aire frío nos indican que, efectivamente, el martes por la mañana teníamos la entrada de una lengua de aire frío por el oeste de la Península.

No obstante, en ningún momento esa lengua de aire frío se ha aislado del aire frío que tenemos más al norte. Como consecuencia de que no se haya producido ese aislamiento, no tenemos una DANA.

Un núcleo de aire frío es el causante de las tormentas y chubascos

Sí es cierto, en cambio, que sobre el sur de Portugal podemos observar un pequeño núcleo de aire frío, pero sigue asociado al aire frío del norte. Por tanto, como no se ha aislado, no ha sido una DANA. Este núcleo fue moviéndose hacia el centro del España y es el que generó las tormentas la pasada noche en algunos puntos.

En conclusión: no hemos tenido una DANA, pero sí una masa de aire frío que ha generado tormentas, chubascos y ha descargado más de 2.000 rayos sobre España, particularmente en el centro del país.

Estas tormentas, que han hecho descender las temperaturas, ahora han aflojado en el centro y se centran sobre Aragón, la Comunidad Valenciana y Murcia. A lo largo de la tarde, caerán principalmente sobre la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y los Pirineos.