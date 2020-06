laSexta ha tenido acceso a las imágenes de la fiesta de cumpleaños celebrada en Ceuta que originó un rebrote de coronavirus en la ciudada autónoma. De hecho, el Gobierno barajó hacer retroceder a este territorio a la fase 0 tras detectarse 22 positivos, además de haber puesto a 271 personas en aislamiento domiciliario.

A esa celebración ilegal acudió una persona contagiada de Covid-19 y se saltó el aislamiento a sabiendas de que era portadora del virus. "Si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y esto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas", apuntó Javier Guerrero, consejero de Sanidad de Ceuta.

En las imágenes de la fiesta se pueden ver hasta 12 personas sin mantener la distancia de seguridad obligatoria y sin portar mascarilla junto a una gran tarta de cumpleaños. Además, en el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver que incluyeron hasta un Dj en la celebración.

Así, el Gobierno ceutí decretó el aislamiento obligatorio y bajo vigilancia policial de los residentes en siete viviendas y todos sus contactos para evitar que se propague el coronavirus. Además, dos personas han sido propuestas para sanción por romper las normas de la desescalada.

"Hay que actuar contra las actitudes irresponsables porque he visto muchas terrazas y bares que no están cumpliendo con la normativa y nosotros vamos a empezar a denunciar por atentados contra la salud pública", aseguró Guerrero en una rueda de prensa celebrada el pasado 28 de mayo.