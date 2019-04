La Policía y la Armada se reúnen para analizar los datos recogidos tras peinar el Guadalquivir en búsqueda de Marta del Castillo

Está prevista una reunión entre técnicos de la Armada y la Policía Nacional donde se les va a dar a conocer los resultados del trabajo que se han venido realizando en este brazo del río Guadalquivir.

Una embarcación de la armada sigue peinando el fondo del río. Este lunes está previsto que a partir de las ocho de la mañana la Policía Nacional con buzos comiencen como tal la búsqueda de Marta del Castillo.

El ministro del interior Juan Ignacio Zoido ha visitado a la familia de Marta y les ha dicho que sigan confiando plenamente en la profesionalidad de la Policía Nacional. Zoido ha asegurado que se seguirá haciendo todo lo posible por encontrar cuanto antes el cuerpo de la joven.

"Vamos a hacer todo lo posible por que ellos puedan tener la confianza y la certeza absoluta de que se está haciendo todo lo que se puede. Le he pedido a los padres que incluso me llamen personalmente porque no pueden quedar ninguna duda y sobre todo porque la verdad y la transparencia es la que debe presidir cualquier actuación de la policía", expresa Zoido.