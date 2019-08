HABLA DE "FICCIÓN PUBLICITARIA"

El Gobierno andaluz no da marcha atrás y mantendrá su polémica campaña contra la violencia machista, con modelos sonrientes. A partir de septiembre inundará autobuses, marquesinas y redes sociales. Y no sólo son carteles. En un vídeo advierten que sus protagonistas son víctimas reales y no lo son.