La Guardia Civil tendría orden de usar la fuerza contra las porteadoras del paso fronterizo de Ceuta: "Hay que golpearlas hasta quitarlas de ahí"

Las porteadoras soportan mucho peso y jornadas largas, pero además denuncian que la Guardia Civil las maltrata en el paso fronterizo. En un audio al que ha tenido acceso laSexta se puede escuchar cómo un mando da estas órdenes a los agentes de la Guardia Civil: "El problema es que no hay que dejar que se agrupen las porteadoras. Hay que coger la defensa y golpearlas hasta quitarlas de ahí".

El mando de la Guardia Civil añade: "En ningún momento puedo dejarlas agruparse. La única manera es disolverlas con la defensa. Hay que disuadirlas antes de que se junten cinco o seis personas". Alfonso Cruzado, portavoz de la Guardia Civil, asegura que la defensa solo se utiliza para evitar avalanchas. "Es una normativa sobre el control de masas, no es otra cosa. No se establece ninguna orden concreta que no esté ya predeterminada".

Además, ha añadido que desde que entró en funcionamiento el paso del Tarajal 2 en febrero ya no se producen aglomeraciones. Sin embargo, el audio al que ha tenido acceso laSexta es posterior a dicha fecha, y también unas imágenes en las que se ve que los problemas no han terminado. Cruzado insiste en que la defensa solo se usa de forma proporcionada: "La defensa es un medio como cualquier otro que hay que saber utilizar y cuándo lo debes utilizar".

Es una situación que las ONG llevan años denunciando: "Nos han enseñado los cardenales y golpes. Es la frontera donde se lesionan todos los derechos humanos", ha asegurado Maribel Llorente, presidenta de la Asociación Digmun. Las mujeres y las ONGs denuncian que la situación no ha cambiado y que siguen recibiendo golpes de la policía marroquí y española cuando intentan cruzar la frontera.