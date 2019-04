Un centenar de personas, desalojadas tras la explosión en Premiá de Mar: "La mayoría se quedará en el polideportivo"

Una mujer, su marido y sus dos hijos no la pasaran en su casa. "Esta noche nos alojan mis padres", ha afirmado esta madre de familia. Porque su vivienda ha sido una afectadas por la explosión en Premiá de Mar y eso que según ella misma "no ha sido el de la explosión, pero ha sido el de al lado que la onda expansiva ha reventado todo el lateral".

Los que vivían en el mismo edifico de la explosión lo han vivido de esta manera. "Mi madre ha intentado bajar a la niña y un policía la ha cogido y se la ha llevado. Luego han bajado mis padres y poco a poco los vecinos también. Todo el mundo ha podido salir", ha señalado una residente del edificio explosionado.

Porque la noche para estos vecinos ha sido "horrible". Por eso se fueron con lo puesto. "Estábamos todos en pijama", ha dicho una vecina. A media tarde regresaron a sus casas para coger lo básico. "Hemos cogido ropa mía, de mis padres, de los niños, sobre todo las cosas del colegio de los niños para que mañana hagan vida normal".

Otros han tenido menos suerte y no han podido regresar a su casa. "Mi gata no la hemos recuperado, que estaba dentro, estaba en el piso, tiene 17 años y es muy viejita. No la hemos visto y no nos pueden decir nada todavía", ha manifestado la residente.

Por eso, desde el Ayuntamiento han habilitado este un pabellón. "La mayoría se va al Polideportivo. Sobre todo los que son de primero y del segundo y los bloques afectados". De momento no saben cuando podrán regresar porque el edifico ha quedado, muy dañado.