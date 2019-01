La justicia belga confirma que Uber es ilegal en Bruselas

El Tribunal de Empresa de Bruselas ha confirmado que el servicio prestado por la plataforma de vehículos de alquiler con conductor Uber en la capital de Bélgica es ilegal, informan hoy medios locales.

Conforme a la sentencia , emitida a mediados de diciembre pero que no se ha conocido hasta este jueves, solo podrán prestar este tipo de servicio aquellos conductores que dispongan de una licencia bruselense de taxi con su correspondiente rótulo luminoso en la parte superior del vehículo.

Con este dictamen, el tribunal clarifica su resolución de septiembre de 2015 por la que prohibió los servicios de UberPop, indica la emisora de radio belga RTL Info. Uber se enfrenta ahora a la posibilidad de tener que pagar 10.000 euros de multa por infracción, hasta un máximo de un millón de euros, de acuerdo con la agencia de noticias Belga. La plataforma Uber afirma que la sentencia no tiene un impacto "inmediato" en sus actividades en Bruselas porque no es una decisión "determinante", sino "informativa", en declaraciones recogidas por "Belga".

Uber lamenta que esta resolución no haya sido más precisa en cuanto a la diferencia que existe entre los servicios de UberPop y de Uber X. Según la plataforma, UberPop, que fue declarada ilegal en 2015, ponía en contacto a los usuarios de la aplicación con conductores no profesionales, mientras que Uber X lo hace con profesionales que sí disponen de las licencias necesarias. El abogado de la empresa en Bélgica, Etienne Kairis, insistió en que el juez no ha decidido si debe hacerse distinción entre UberPop y Uber X y destacó que "no hay razón para parar (las actividades) de Uber X".