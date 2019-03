La Junta de Andalucía prepara un plan de empleo para los habitantes de Carboneras

El Gobierno de Susana Díaz prepara un plan de empleo para los vecinos de carboneras después de anunciar que ha comprado el hotel El Algarrobico con intención de demolerlo.

"Un plan de dinamización porque creemos que también hay que apostar allí por generar empleo de calidad", ha señalado María José Serrano, consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Muchos vecinos veían en el complejo hotelero la oportunidad de mejorar su situación económica. Su apertura suponía la creación de muchos puestos de trabajo para el pueblo que, según dicen, "hacía mucha falta".

Sin embargo, la Junta de Andalucía entiende que no se puede crear empleo destrozando el patrimonio natural.

Ante esta situación, Felipe Cayuela, concejal de Hacienda del pueblo, explicaba que el hotel "apenas ocupa medio kilómetro" frente a los más de 16.000 metros de playa que tiene la zona.

Aseguran que la empresa Endesa invertirá 200 millones de euros en una planta de eliminación de CO2. Esta podría crear hasta 500.000 puestos de trabajo.

Por su parte, los ecologistas llevaban tiempo luchando contra este punto negro en la costa andaluza. "Esperemos que no ocurran más estos despropósitos que han llevado al país a la ruina", ha señalado Eduardo Gutiérrez, de Ecologistas en Acción.

De momento, la Junta no derribará El Algarrobico hasta que no se resuelvan las dos sentencias pendientes. No obstante, su compra ya evita que se siga construyendo.