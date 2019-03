El juez califica de "imprudente" la actuación de los Mossos en la que Esther Quintana perdió un ojo

Esther Quintana, sonríe al saber que el juez considera la actuación de los Mossos, en la que perdió un ojo, "imprudente y desproporcionada". Explica que "sólo hay una versión de los hechos, la versión que mantenía parece ser la correcta".

Esther Quintana destaca que se ha confirmado que su versión era la correcta

El juez le ha dado la razón al afirmar que "la conclusión no es otra que las lesiones de Esther Quintana fueron ocasionadas por una pelota de goma lanzada por el agente imputado por orden del subinspector".

Para su conclusión han sido claves el informe forense y las imágenes en las que se a Quintana herida el 14N. El juez dice que la versión de la denunciante encaja y reconoce que la actuación policial no fue ni prudente ni proporcionada. No obstante, estima que no fue intencionado el impacto y por ello niega que el caso se tramite por lesiones dolosas.

Quintana sostiene que la pelota le dio "en la cara y no por debajo de la cintura, que es lo que se supone que está protocolarizado".

En su auto, el magistrado saca los colores al departamento de Interior al recordar que "los Mossos d'Esquadra siempre han negado haber disparado pelotas de goma ese día. Es una tesis que se ha mantenido desde el primer momento por el Departament de Interior y por los mandos de los Mossos d'Esquadra".

El juez hace referencia a afirmaciones como las que hizo Manel Prat, Director General de la Policía de la Generalitat de Catalunya, a finales de marzo de 2013, cuando dijo: "me han confirmado los policías que aquel día no se disparó y no di la orden de disparar ese tipo de munición".

En esta línea también se pronunció en diciembre de 2013 Felip Puig, Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya cuando declaró que "no se utilizaron pelotas de goma".

Esther Quintana denuncia que "una persona que miente no debería estar en su puesto si tiene tanta responsabilidad" y agradece el apoyo popular. Insiste en que gracias a él se ha conseguido la victoria más importante: la prohibición de pelotas de goma en Catalunya.