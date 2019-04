Juana Rivas, contenta por seguir junto a sus hijos; aunque sabe que sólo ha conseguido una tregua

La batalla ganada por Juana Rivas es un pequeño respiro. "No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando. Ahora mismo me voy a abrazar a mis niños", ha señalado Juana.

Esta decisión provisional no resuelve la situación de los menores y ella es consciente. "Me puedo ir con ellos a casa tranquilamente mientras siguen los siguientes pasos", ha afirmado.

La pregunta que surge es: ¿Qué va a pasar ahora con los niños? De momento, si nadie dicta lo contrario, Juana debe devolver a sus hijos al padre, como obligan dos sentencias judiciales de restitución.

Ya se ha retirado el pasaporte a los menores y no pueden salir de la Unión Europea, mientras la investigación continúa.

"Se la investiga por desobediencia y por haber vulnerado el régimen de custodia de los menores", ha señalado Joaquim Bosch, portavoz territorial de Jueces para la Democracia en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La jueza titular del juzgado número 2 de Granada vuelve de vacaciones el 28 de agosto y deberá tomar una decisión sobre los presuntos delitos.

"En el caso de la sustracción de menores la pena puede llevar aparejada prisión de hasta cuatro años y además la retirada de la patria potestad hasta diez años", ha señalado Julia María Clavero, abogada.

El entorno de Juana Rivas espera que la respuesta sea favorable. "Esperemos que sea un buen paso", ha señalado Isabel Rivas, hermana de Juana. No pierden la esperanza de que la Justicia les de la razón.