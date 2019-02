Una joven se queda parapléjica por una infección sufrida tras hacerse un piercing: "Fue la puerta de entrada de la bacteria"

Layane Dias, una joven brasileña, ha relatado su testimonio a BBC Brasil. Según cuenta, se quedó parapléjica tras haberse infectado con la bacteria Staphylococcus aureus, que entró en su organismo a través de la infección y que consigue transmitir enfermedades a través de la sangre.

De acuerdo con su testimonio, la joven ya se había puesto otros piercings pero en esta perforación sangró por primera vez. Posteriormente, la nariz se le hinchó y se empezó a poner roja a consecuencia de una infección, pero la joven no le dio importancia.

Sin embargo, la cosa fue a peor durante los siguientes días. Dias había conseguido un nuevo trabajo y pese a que empezó a sufrir dolores en la espalda, se trató con medicamentos para intentar calmar las molestias y poder seguir trabajando.

A los pocos días, a esos dolores en la espalda se le sumó la fiebre y empezó a notar que no podía mover una pierna. "No conseguía sentir nada de los senos para abajo", le contó a BBC Brasil.

Layane acudió al médico para averiguar qué le pasaba y tras descartarle la molestia en la espalda, éste descubrió que el problema es que se había infectado con esta bacteria.

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior", cuenta la joven. Y añade: "Me dijo que 'el piercing fue la puerta de entrada de la bacteria a tu cuerpo'. Escuchar eso me dejó perpleja".

En ese momento ingresó en el hospital y se sometió a una operación. Explica que "dos días después de la cirugía, el médico me dijo que yo seguiría sin sentir mis piernas" y añade que al principio se quedó "devastada".

Sin embargo, lejos de rendirse, la joven ha seguido luchando y cuenta que tras sufrir este revés, ha conocido que conoció a otros jóvenes y que puede vivir feliz así. "Mi vida se volvió completamente diferente, pero me sentí feliz, porque ya no estaba en el hospital, conseguí ver a todos los amigos que no pudieron ir al hospital, recibí muchas visitas y eso me sentó muy bien", sentencia.